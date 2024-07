Dalla rubrica ‘Notizie dell’ASviS’ l’Italia invia il Pniec all’Europa ma le associazioni criticano duramente il Piano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS di Ivan Manzo del giovedì 4 luglio 2024. Per ilnazionale integrato energia e clima “131 GW di rinnovabili entro il 2030” e almeno l’11% del fabbisogno elettrico nazionale soddisfatto dall’atomo per il 2050. Gli ambientalisti: “Irrazionale e punta su gas e nucleare”. Il primo luglio il governo italiano hato alla Commissione europea l’aggiornamento del, ilnazionale integrato energia e clima. Si tratta di uno strumento fondamentale per la lotta alla crisi climatica e per definire la politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione. Il nuovoprevede una forte accelerazione in alcuni settori che porteranno anche un grande risparmio di energia.