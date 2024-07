Chalet di Porto San Giorgio multato per carenze igieniche e vongole non tracciate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024)San(Fermo), 14 luglio 2024 –non: multa a unodiSan(Fermo). I controlli dei carabinieri sul lungomare sangiorgese Gramsci rientrano nel servizio volto a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità durante la movida estiva. Complessivamente allo stabilimento balneare sono stati sequestrati 11 chili die riscontrateper 2.500 euro di sanzioni. Ieri notte aSanè stato svolto un servizio coordinato disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Fermo ed eseguito da reparti della compagnia stessa. In strada il nucleo carabinieri antisofisticazione e sanità di Ancona e il personale ispettivo della Siae Marche. Durante le operazioni è stato effettuato un controllo in uno stabilimento balneare dove sono stati rinvenuti circa 11 chili di, poi sequestrate, prive delle informazioni necessarie per garantirne la tracciabilità.