Azionario francese | pesa rischio politico ma le aziende restano attraenti

(Di domenica 14 luglio 2024) L’annuncio a sorpresa dello scioglimento dell’Assemblea nazionale da parte del presidenteEmmanuel Macron a giugno, in conseguenza del risultato inatteso del voto alle elezioni europee, ha portato a un aumento dell’avversione alsui mercati europei, quelloin particolare. È quanto afferma Gilles Guibout, head of European Equities di AXA Investment Managers. Di fronte a un possibile allentamento della disciplina di bilancio in caso di vittoria delle forze politiche francesi più estreme, sia a destra che a sinistra, i mercati azionari europei – sottolinea Guibout – hanno risposto con maggiore cautela, chiudendo il mese con il segno meno. Non hanno quindi beneficiato né del primo taglio dei tassi da parte della Banca centrale europea (Bce), né della continua normalizzazione dell’inflazione e del calo della creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti che hanno permesso un allentamento del tasso a 10 anni americano e spinto l’S&P 500 su nuovi massimi.