Attentato Trump | il Secret service la bonifica dell’area rossa e le ispezioni preliminari Cosa andava fatto e non ha funzionato in Pennsylvania

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 luglio 2024 – Lo sniper con la faccia da bambino che ha sparato a Donaldha agito da professionista perché non si improvvisa unall'ultimo momento salendo sul tetto di un edificio per imbracciare un fucile, mirare e sparare. Ci deve essere stato almeno un sopralluogo, il posizionamento deve essere avvenuto per tempo. Qualche movimento sospetto pare sia stato segnalato e forse non preso in considerazione nei tempi giusti. Ma in un evento pubblico così importante l're Thomas Matthew Crooks 20 anni, non sarebbe dovuto arrivare fin lassù armato di fucile. Procurarsi l'arma, un Ar 15, un semiautomatico il cui nome è l'acronimo di Armalite rifle design 15, non è un problema negli Stati Uniti. L'Ar15, 30 colpi nel caricatore, è un'arma che, nella sua versione militare, ha caratterizzato tutti i conflitti degli Stati Uniti dal Vietnam in poi.