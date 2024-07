Addio Lory anima e voce di rara sensibilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Sono fissati per domani – partendo alle 8,45 dalla casa funeraria della Croce verde, a Reggio, per il cimitero di Coviolo in attesa di cremazione – i funerali di Lorella "" Castellari, vinta a 65 anni da una malattia contro cui aveva combattuto con forza.abitava a Cadelbosco, ma era conosciuta e stimata ovunque. Era stata unaradiofonica molto popolare, che avevato programmi in emittenti molto seguite nel Reggiano e non solo. Lorella "" Castellari è deceduta venerdì all’Hospice Madonna dell’Uliveto, a Montericco di Albinea. Tanti i messaggi di cordoglio di ex colleghi, personaggi dello spettacolo, della musica in generale, che l’avevano conosciuta e apprezzata. Aveva collaborato a lungo con Radio Musichiere Scandiano, ma anche con Radio Bruno, Radio Stella, Radio Pico, Linea Radio.