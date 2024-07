Accoltellato prima del turno di pulizie al Pratello ferocia inaudita all’alba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Bologna, 14 luglio 2024 - Stava per iniziare ildi, per mettersi al lavoro alle 5 di una domenica mattina che sembrava tranquilla, quando è stato. La vittima è un ragazzo che lavora in un noto locale in zona, aggredito da più persone non si sa ancora con precisione per quale motivo: forse per un tentativo di rapina, forse da qualcuno estremamente su di giri, forse per una parola di troppo da cui è scattata conla violenza. L’episodio è accaduto oggi pocodell’alba: dall’aggressione iniziale si è arrivati alle coltellate e alle urla, che hanno svegliato tutto il vicinato. La vittima alla fine è stata portata in pronto soccorso al Maggiore in codice due (condizioni di media gravità): i fendenti non sono stati fatali e avrebbe riportato alcune ferite superficiali, anche al volto.