A Plateau de Beille un' altra giornata di Tour giallo Pogacar

(Di domenica 14 luglio 2024) A cinque chilometri e mezzo dalla vetta dideTadejha fatto invecchiare Jonas Vingegaard di almeno dieci anni. Per cinque chilometri il danese era apparso bello, elegante, fresco in viso come un divo del cinema degli anni Cinquanta. Credere in un lieto fine rende migliori chiunque. E Jonas Vingegaard ci credeva, sentiva la gamba buona dal mattino, sapeva che quella salita, quella che portava ade, era perfetta per esaltare la sua forza ascensionale. D’parte la strada che porta adeè salita particolare, stramba quasi: ogni tanto c’è un po’ di ombra, spesso tira vento, a volte è addirittura fresco. E perfetta in effetti è stata. Dietro a lui tutti e a distanze enormi. Pure Remco Evenepoel, il più vicino al loro livello, era lontano.