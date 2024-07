WWE | Iyo Sky trionfa nel dream match contro Utami Hayashita a Marigold Summer Destiny

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 luglio 2024) Una Stella che Brilla su Due Continenti IYO SKY, una delle wrestler più talentuose della WWE, ha fatto il suo attesissimo ritorno in Giappone, dimostrando che la sua popolarità nel paese del Sol Levante non è affatto diminuita. La sua apparizione all’eventoha entusiasmato i fan e ha avuto un impatto significativo sull’evento stesso. L’Attesa SfidaL’evento clou che ha catturato l’attenzione di tutti è stato iltra IYO SKY e, uno degli incontri principali di. L’annuncio di questa sfida ha generato un’ondata di entusiasmo, contribuendo in modo significativo all’aumento delle vendite dei biglietti per l’evento. Un Ritorno in Grande Stile SKY ha fatto il suo ingresso con la sua musica WWE e indossando una maschera simile a quella utilizzata durante il suo periodo in Stardom, ed in particolare nella stable Queen’s Quest, creando un ponte perfetto tra il suo passato in Giappone e il suo presente nella WWE.