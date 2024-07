Vigor il raduno al Bianchelli il 22 luglio Amichevoli con Francavilla e Recanatese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Si comincia il 22poi tanteed alcuni appuntamenti ufficiali. Il gran caldo di questi giorni non impedisce alladi pianificare l’intero palinsesto di iniziative che accompagnerà la squadra di Clementi sino al primo appuntamento ufficiale, ovvero la gara di Coppa dell’1 settembre. Nuovi e vecchi volti rossoblu si ritroveranno al "" lunedì 22, a partire dalle 17, per dare ufficialmente il via alla stagione. Seguiranno, inevitabilmente, alcuni test: tra cui Virtus, Montecchio, Imolese (l’unica in trasferta, allo stadio di Cattolica) e Matelica. Rimane solo una partita da definire, ovvero quella in programma sabato 10 agosto. Avrà il suo bel da fare mister Aldo Clementi in questi torridi mesi d’estate, ma il tempo per amalgamare una squadra profondamente rinnovata come la2024/2025 c’è.