UFFICIALE – Taremi nuovo acquisto dell’Inter! Colpo ‘storico’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) Si attendeva, ormai, soltanto l’annuncio. Che è arrivato proprio ora. Mehdiè ungiocatore, dopo l’arrivo a parametro zero dal Porto. Per unche è – a suo modo – decisamente storico. TUTTO FATTO – Ora possiamo dirlo al 100%: Mehdiè ungiocatore. Arrivato negli scorsi giorni a Milano per completare le visite mediche e porre la firma sul contratto, è oggi arrivato l’annunciodel suo ingaggio dopo la scadenza di contratto con la sua precedente squadra, il Porto. Unche, come sottolinea anche il club nerazzurro nel comunicato dell’annuncio, è a suo modo storico: si tratta, infatti, del primo calciatore iraniano della storia, ora è: subito a disposizione di Simone Inzaghi RITIRO – Chiaramente, arrivato anche l’annuncioda parte, per Mehdipuò iniziare a tutti gli effetti l’avventura in nerazzurro.