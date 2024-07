Uccise la moglie malata di alzheimer Alessandro Sacchi scarcerato

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 13 luglio 2024), 80 anni, aretino, è statomeno di un mese dopo aver ucciso la, Serenella Mugnai,di.La notte del 21 giugno,aveva sparato alla72enne, che soffriva della malattia da tre anni. Oggi, è stato trasferito agli arresti domiciliari presso la Pia Casa di Arezzo, struttura per anziani gestita dal Comune.e Mugnai erano una coppia esemplare, sempre insieme in ogni attività quotidiana fino a quando la malattia ha iniziato a peggiorare le condizioni di Serenella. La notte del delitto, dopo una lite scaturita da un piccolo rimprovero e dalla difficoltà di Serenella a riconoscerlo,ha preso una vecchia Beretta del padre e ha sparato. In seguito, ha chiamato i vicini per dare l’allarme.