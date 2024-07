Terribile incidente poliziotti travolti in autostrada

Leggi tutta la notizia su tvzap

Tragedia sfiorata nella notte di oggi, sabato 13 luglio 2024. Lo scontro è avvenuto sulla superstrada pedemontana intorno alle 4 di stanotte. Una vettura che viaggiava a gran velocità, ha preso in pieno l'auto della polizia e ha investito un tecnico Sis e gli agenti, che erano sul posto per fare i rilievi di un altro sinistro avvenuto in quel punto poco prima. a Povegliano contro l'auto della polizia Il sinistro è avvenuto poco prima dell'uscita di Povegliano Est, sulla Superstrada Pedemontana Veneta, nel territorio della provincia di Treviso.