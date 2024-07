Sanremo 2025 cambia le date

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Il CEO della Rai, Roberto Sergio, aveva evidenziato su Facebook la sovrapposizione tra l’edizionedel Festival die i quarti di finale della Coppa Italia: detto fatto, sino ledel Festival. A scriverlo sono La Stampa e anche il Secolo XIX. Il Festival disi sposta dall’11 al 15 febbraio, invece delleiniziali dal 4 all’8 febbraio. Una decisione che soddisferebbe gli investitori pubblicitari, emittenti televisive, artisti e telespettatori. Questa soluzione mette d’accordo investitori pubblicitari, esigenze di cassa delle emittenti televisive, ascolti, artisti e pace familiare e in genere dei teleutenti che non si trovano per un giorno a dover far zapping tra calcio e canzoni. Come fa notare la stampa locale questo cambio di data potrebbe però influire sull’aspetto turistico e alberghiero della città e sui fattori organizzativi dell’intera macchina del Festival.