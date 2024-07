Pogacar bersagliato con le patatine da uno pseudo tifoso Colpito anche Vingegaard

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 luglio 2024 – Di una tappa pirenaica con tre colli compreso il Tourmalet, Tadejsi fa bastare gli ultimi cinque chilometri: è lì che fa un macello. "Avevamo studiato di vincere allo sprint, così è molto meglio", sorride lo sloveno col ciuffetto dopo aver spedito all’angolo tutti i rivali. A cominciare da, che della nobile compagnia è quello che si difende meglio: è l’unico a incassare meno di un minuto dalla maglia gialla, ma adesso ne ha un paio da recuperare. Come dire: nella settimana delle montagne, per il danese da scalare ce n’è una in più e pure tosta. È un altro strepitoso giorno da, di quelli in cui non si tiene quando si scatena: un po’ come il suo idolo Hulk, che lo sloveno mima mostrando i muscoli sul traguardo.