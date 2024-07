Pallanuoto il Settebello vince il Quattro Nazioni a Budapest | decisivo il 10-7 alla Francia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildi Sandro Campagna ha vinto il torneo, di scena a. Dopo i successi ai danni di Giappone e Ungheria, rispettivamente per 13-12 e 13-11, l’Italia ha completato l’opera superando con il punteggio di 10-7 la. Decisive le reti di Di Fulvio (poker), Velotto (doppietta), Cassia, Echenique, Bruni e Condemi. Azzurri bravi soprattutto a non abbattersi dopo i tre gol francesi in avvio (3-1) e a fare la differenza nell’ultimo quarto, gestendo il vantaggio e scrivendo la parola fine al match. Ilchiude dunque il girone a punteggio piano e può guardare con ottimismo alle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024. Prima di volare il, l’Italia si radunerà dal 17 al 21 luglio in collegiale a Siracusa, dove presso la piscina Caldarella disputerà due amichevoli contro Ungheria e Giappone.