Napoli work in progress

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildà il benvenuto a Spinazzola e Rafa Marin, visite mediche per Buongiorno Parte da Dimaro l’era “Conte”in: avvio di stagione tra amichevoli e Coppa Italia .In casaè scattata ufficialmente l’era Conte. I giocatori non reduci dagli impegni con le nazionali, infatti, si sono radunati martedì 9 luglio a Castel Volturno per sostenere le visite mediche e i primi test fisici. Ildi Antonio Conte è pronto a dare il via alla nuova stagione: l’obiettivo dei partenopei è mettersi alle spalle la stagione fallimentare e tornare subito competitivi. Servirà l’aiuto di tutti, ma con ogni probabilità verranno messi in atto alcuni stravolgimenti: uno su tutti è la partenza di Victor Osimhen. L’attaccante della SSCè ancora bloccato in azzurro: il nigeriano attende offerte dalla Premier League, ma al momento le possibilità di lasciare la Serie A restano poco concrete.