Morata-Depay si può fare Milan intesa con Pavlovic Ora punta i due attaccanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Il serbo, oltre all’obiettivo prioritario. In più, un altro centravanti. Oltre alla diga di centrocampo Fofana e all’esterno destro Emerson Royal. Ilsi prepara a calare il “poker“, ragionando su un ulteriore colpo. Per arricchire la difesa con un profilo mancino, caratteristica che manca al pacchetto dei centrali rossoneri, è stato individuato il calciatore del Salisburgo: 194 centimetri di altezza, garanzia nel gioco aereo, apprezzato anche nelle tre partite che ha giocato da titolare agli Europei con la sua Serbia. Il 23enne è reduce da un biennio in Austria (71 gare, 6 gol e altrettanti assist): ci sarebbe già l’accordo sull’ingaggio, attorno al milione e mezzo. È vincolato fino al 2027 ed è valutato attorno ai 25 milioni di euro, i rossoneri pensano a una prima offerta da 15 milioni.