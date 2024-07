Meghan e Harry quando spendono per la loro villa a Montecito

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 13 luglio 2024) Anche se in diversi periodi hanno affrontato delle crisi finanziarie,sono riusciti sempre a difendersi bene. Da tempo ormai vivono oltreoceano e si godono lavita e lacarriera lontano dalla protezione della royal family. Ma quanto costa mantenere la? Ladisi trova in uno dei luoghi più esclusivi della California:. Proprio qui si sono trasferiti i Sussex nel bel mezzo della pandemia,hanno deciso di lasciare definitivamente lavita da reali ed essere semplicemente due giovani imprenditori con iideali. Ma mantenere la lussuosa residenza non è poi così semplice e soprattutto economico. Quantoper lamega?, foto Ansa – VelvetGossipTante, forse troppe, crisi finanziarie hanno passatodahanno deciso di distaccarsi dalla royal family.