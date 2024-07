Maturità Zaia agli studenti | Finalmente è finita ora abbiate il coraggio di essere voi stessi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) (Agenzia Vista) Veneto, 13 luglio 2024 "Oggi in Veneto moltihanno terminato (, qualcuno di loro dirà!) la2024. Ragazzi, avete appena superato la prima grande prova della vita: complimenti a tutti per aver concluso questo percorso! Gli esami di Stato non sono solo un traguardo, sono un primo assaggio del futuro che vi aspetta e delle sue scommesse, che vi auguro di affrontare sempre con determinazione, caparbietà e con la tranquillità che viene dall'aver fatto bene il proprio dovere. Adesso si apre per voi un'infinità di scelte possibili:ildivoie di decidere chi vorrete diventare da grandi. Usate bene quest'estate per riposarvi, per riflettere, per ascoltarvi ma soprattutto, se potete, cercate di riempirla di esperienze professionali, perché è proprio sul posto di lavoro che potreste conoscere le persone che vi cambieranno la vita.