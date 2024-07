Martusciello Forza Italia | La coalizione Ursula terrà e anche FdI alla fine dira sì

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Giovedì alle 13 si voterà per la riconferma divon der Leyenpresidenza della Commissione. La politica tedesca, dopo il ‘niet’ di liberali e socialisti a un accordo con i Conservatori dell’Ecr, deve faticare non poco per centrare il quorum magico di 361 voti, nonostante la ‘maggioranza’ (Ppe, S&D, Re) di seggi ne disponga 401. Ma un sesto di questi non è disposto a morire per lei. "Noi del Ppeno, di, siamo europarlamentari granitici, pronti a schierarci ‘senza se e senza ma’ per. Ma credo che tutti i 190 del Ppe saranno presenti in massa, non ci sarà alcuna defezione. Da lunedì al venerdì saremo a Strasburgo, compatti". Fulvio, capodelegazione ed eurodeputato didal 2014, recordman di preferenze nella circoscrizione meridionale con 100 mila voti, non ha dubbi: il Ppe non farà alcuno sgambetto ad