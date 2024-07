Il giornalista italiano e la madre trovati i morti in casa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 13 luglio 2024) Una terribile notizia sconvolge il nostro paese. Ile blogger del settore enologico è stato trovato morto nella suaa Brentonico, in Trentino, insieme alla. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per cercare di ricostruire quanto accaduto. (Continua) Leggi anche: Cugini di Campagna in lutto, il commovente addio sui social Leggi anche: Riconoscete il vip nella foto? È famosissimo e apprezzato in tutto il mondo Ile lainNella mattinata di oggi, sabato 13 luglio, un notoe blogger del settore enologico è stato trovato morto nellaabitazione a Brentonico, nel Trentino. Nella stessaè stata trovata priva di vita anche la mamma, ultracentenaria.