Fly Me To The Moon | il film con Scarlett Johansson è un flop clamoroso Tutti i dettagli

(Di sabato 13 luglio 2024) Fly Me To Theè già uno dei più clamorosidell'anno cinematografico, ed Apple ha immediatamente preso provvedimenti per sistemare le cose Fly Me to thesi prepara ad essere il primo,di questo nuovo anno cinematografico. Infatti, i soli 875.000 dollari di incasso, durante la proiezione in anteprima, su un budget di 100 milioni di dollari sono un vero disastro. Gli incassi deldiretto da Greg Berlanti sono, per il momento, quelli registrati fino a giovedì, ma se questo sarà il cammino delin futuro non sarà per niente roseo. La commedia d'epoca prodotta da Apple, cone Channing Tatum, è in programmazione in 3300 località questo fine settimana, ma non si è vista .