Euro 2024 | È il momento di superare la linea della vittoria

(Di sabato 13 luglio 2024)-07-13 23:22:01 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Harry Kane afferma che è giunto ilper questa generazione inglese di “il limite” e di mettere fine una volta per tutte alla delusione di Wembley. Il capitano dei Three Lions ha ammesso che questa campagna dipei è stata alimentata dal dolore per la sconfitta ai rigori contro l’Italia in casa a2020. Nonostante alcune prestazioni poco brillanti all’inizio del torneo, Kane guiderà la sua squadra nella finale contro la Spagna all’Olympiastadion di Berlino domenica sera. Pronto a dare assolutamente tutto foto.twitter.com/B0zVl8hwwA — Harry Kane (@HKane) 13 luglioParlando in una conferenza stampa allo stadio alla vigiliafinale, Kane ha affermato: “Penso che raggiungere un’altra finale deglipei dimostri una coerenza incredibile.