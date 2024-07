Dalle elezioni in Francia a Joe Biden quante ne sai sulle notizie della settimana? QUIZ

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 13 luglio 2024) Al centro delle cronache la cattura di Giacomo Bozzoli, il 39enne bresciano condannato in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel fornofonderia a Marcheno, l'8 ottobre 2015, e latitante da giorni tra Italia e Spagna (LE TAPPEVICENDA). Sul fronte politico hanno fatto il giro del mondo le immagini delle reazioni del popolo francese che accoglie in piazza l’esito dellelegislative (LO SPECIALE). In Italia, invece, il governatoreliguria Giovanni Toti, che dopo l’inchiesta che lo ha coinvolto ha annunciato la sua decisione di non ricandidarsi alla prossima tornata elettorale, ha avanzato tramite i suoi legali istanza di revoca degli arresti domiciliari a cui è sottoposto dal 7 maggio scorso.