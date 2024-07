Clima pazzo Italia spaccata tra nubifragi e afa E scatta il bollino rosso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) L'divisa in due, con temporali e allagamenti al Nord e caldo africano al Centro Sud. Uno si è abbattuto ieri mattina su Milano, dopo che aveva colpito l'alta Lombardia, soprattutto le zone di Varese e di Como. Flagellati dall'ondata di maltempo anche Piemonte e Trentino Alto Adige. Recuperato ieri sera dai vigili del fuoco il corpo di un giovane uomo trascinato dalla corrente nel fiume Adda, nella zona di Lodi, che era stato segnalato da alcuni passanti. Bisognerà chiarire se si tratti del 25enne egiziano sparito martedì, dopo essersi tuffato nel fiume a Cassano d'Adda. Nel Varesotto si sono registrati i danni maggiori per il maltempo. Le forti precipitazioni hanno causato allagamenti e la caduta di diversi alberi, mentre la furia del vento ha divelto alcune coperture di tetti in lamiera, finiti sulla ferrovia, con pesanti ripercussioni e disagi alla circolazione dei treni.