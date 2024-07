Casa Romei cantiere ‘aperto’ Riorganizzazione degli spazi più valore a giardino e camerini | Riapriamo a lavori in corso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) "L’intervento di restauro riguarderà anche la climatizzazione, e qui mi aspetto l’applauso". L’immagine che si ricava dal salone d’onore di, alle 17 della giornata (ieri) più calda dell’anno – le cartelle stampa a mezzaria, ventagli improvvisati – è quella di un museo vivo, animato da una comunità di affezionati che, a dire il vero, alle parole del direttore, Marcello Toffanello, non hanno fatto partire l’applauso. Certo, qualche sorriso, data la situazione, ma il tema più importante, nella presentazione pubblica del prossimodi restauro, non era la climatizzazione. Anzi. Il primointerrogativi era: quando (e per quanto) chiuderà il museo? L’inizio deirisale al 15 giugno s. La fine, da contratto, è prevista per il 15 luglio 2025.