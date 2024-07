Bolognina il cane Ares scova uno zaino con un chilo di droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Bologna, 13 luglio 2024 – La ricognizione degli agenti del Nucleo Territoriale Navile e dell’unità cinofila del reparto Sicurezza Urbana in via di Vincenzo, in zona, si è conclusa con successo. Nei giorni scorsi, ilè sceso in strada insieme ai colleghi per un controllo e, non appena fiutato un odore sospetto, si è avvicinato a un cassonetto e ha allertato gli agenti che operavano con lui. Dalla perquisizione delloche era stato occultato sotto il raccoglitore dell’immondizia è stata ritrovata una busta trasparente contenente erba e una sostanza di colore marrone. Le forze dell’ordine hanno analizzato il contenuto della busta, rilevando 900 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish e hanno proceduto al sequestro a carico di ignoti.