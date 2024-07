Vergognatevi bromuro! Jasmine Paolini folle rivolta contro la prima pagina sessista della Gazzetta | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) "Spero di godermela e di divertirmi".vive con gioia e leggerezza l'impresa di Wimbledon, dove sarà latennista italiana in finale.di lei, attualmente numero 7 nel ranking mondiale, l'altra sorpresa dello slam britannico, la ceca Barbora Krejcikova che i bookmakers danno leggermente favorita. "Spero di entrare in campo e fare una buona prestazione, spero di godermela e di divertirmi - ha dettodopo aver superato la battaglia in semifinalela croata Donna Vekic in rimonta al terzo set -. La preparerò come fosse una partita normale anche se sarà complicata, ma siamo in una finale Slam ed è normale che sia così". Una leggerezza che purtroppo sembra non appartenere a tanti tifosi e opinionisti social, che questa mattina si sono svegliati attaccando in maniera clamorosa ladello Sport per la suadedicata alla 28enne toscana.