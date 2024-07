Un cervello virtuale per studiare l’evoluzione delle malattie e la risposta ai farmaci Lo spiegano gli esperti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilha la capacità di adattarsi e cambiare, a ogni età, inalle esperienze di vita vissuta e agli stimoli che provengono dall’esterno. La neuroplasticità permette di reagire anche all’invecchiamento o a seguito didi tipo neurodegenerativo, psichiatrico o come l’ictus. Peril meccanismo chiave che influisce sull’efficienza dell’intero sistema nervoso centrale, ancora in parte sconosciuto, nasce un avatar. Lo raccontano gli. Memoria, le sane abitudini per contrastare l’invecchiamento delX Leggi anche › Ascoltare audiolibri: i benefici per ila seconda dell’età (non solo contro lo stress): la capacità di adattarsi «Il potere plastico delci permette di imparare qualcosa di nuovo, acquisire informazioni e adeguarsi all’ambiente circostante.