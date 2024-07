Tifo contro ginocchio ko Musetti sfida Djokovic tam tam impazzito da Wimbledon

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Per Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, Lorenzonon ha possibilità. Intanto il pubblico di Londra lo tifa e sarà tutto dalla sua parte per ladi oggi, venerdì 12 luglio, quando in programma c'è la semifinale ditra l'italiano e Novak. Il serbo potrebbe arrivare in finale nonostante il rischio di un forfait all'inizio del torneo per l'operazione alsubita dopo il Roland Garros. La verità è che non muore mai e con il successo potrebbe riavvicinarsi a Jannik Sinner in testa al ranking. "Muse" è invece riuscito ai quarti a spuntarlal'americano Taylor Fritz, mentre Djoko è passato direttamente al turno successivo dopo il forfait dell'ultima ora di Alex de Minaur. Sapendo che non avrà ildi, specie dopo quanto è successo alla vittoriaRune, quando il numero due del ranking si è beccato con il pubblico, augurando “buonanotte”, a chi gli lanciava i “boo” sugli spalti tifando in favore del danese.