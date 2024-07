Napoli colpo a sorpresa dal Manchester United | offerti 30 milioni per un attaccante

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlsarebbe vicino a chiudere un accordo con ilper l’acquisto di Mason Greenwood. Paolo Bargiggia, noto giornalista sportivo, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato riportata anche da Sportmediaset. Il club partenopeo ha accelerato bruscamente le trattative per il giovane talento britannico, bruciando sul tempo la Lazio, che da settimane era sulle tracce del giocatore. Secondo le indiscrezioni, ilavrebbe raggiunto un’intesa di massima con i Red Devils sulla base di 30di euro. L’operazione rappresenta unsignificativo per il, che cerca di rafforzare ulteriormente la propria rosa in vista della prossima stagione. Mason Greenwood,classe 2001, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio inglese, noto per la sua versatilità e capacità di giocare in diverse posizioni offensive.