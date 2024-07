Mostre gratis in Emilia-Romagna in estate | dove andare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bologna, 12 luglio 2024 – Una ricchissima offerta per gli appassionati d’arte quella che si può trovare lungo l’intero territorio dell’. Abbiamo stilato per voi un elenco di 20gratuite disponibili dall’fino all’autunno 2024, divise per provincia, facilitandovi così il compito di scegliere ciò che più vi interessa. L’occasione è doppia, dato che nel corso delle visite alle varieè possibile anche ammirare, sempre a ingresso gratuito, le splendide strutture che le ospitano. Sommario Provincia di Bologna Provincia di Modena Provincia di ReggioProvincia di Piacenza Provincia di Forlì-Cesena Provincia di Rimini Provincia di Ravenna Provincia di Bologna Ingresso libero alla fondazione Mast, il centro multiculturale dedicato alla tecnologia, all’arte e all’innovazione che dal 2013 si occupa della promozione della cultura del lavoro attraverso eventi speciali e