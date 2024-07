Memorial Nicola Sibillo sabato 13 luglio la 5^ edizione in ricordo del fondatore del gruppo sanitario

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 12 luglio 2024) Capua. Sarà ricordato domani,13, nella sua amata Caiazzo,, medico edella Clinica Villa Fiorita di Capua nonché del centro medico polispecialistico Hermes, che ha sede a Casagiove. Nello stadio comunale di via Astoldi, con inizio alle ore 20,00, andrà in scena ildi calcio dedicato alla sua figura di uomo, marito, padre, nonno, medico, imprenditore ed amministratore esemplare. Anche per questa quintadell’iniziativa, a fronteggiarsi sul campo di calcio saranno le formazioni a 11 dei medici, degli infermieri e dei dipendenti della clinica capuana di Villa Fiorita e del centro poliambulatoriale casagiovese Hermes che si contenderanno la vittoria nella disfida tra camici bianchi. Proprio per presentarsi al meglio in campo e prendersi una bella rivincita, da settimane sia la selezione di Villa Fiorita che la formazione di Hermes hanno iniziato un periodo di allenamento e preparazione atletica, entrambi i team sicuri della vittoria ma con l’intento di onorare e comunque ben figurare nell’atteso match di calcio.