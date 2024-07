Malore alla guida Autopalio chiusa per consentire i soccorsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 12 luglio 2024 – Per ildi un automobilista,la superstrada Siena Firenze all’altezza del cimitero degli Americani. La chiusura è avvenuta in entrambe la direzioni. Quella in direzione Siena e quella verso Firenze dove è stato fatto atterrare Pegaso intervenuto per soccorrerlo. La notizia è circolata sul gruppo Telegram Quelli dell'e sulla loro stessa pagina Facebook. L'episodio è accaduto poco prima delle 16 e attorno alle 17 la circolazione era ancora interrotta in entrambe le direzioni. Il disagi sono stati enormi per il caldo con gli automobilisti fermi ad aspettare sotto il sole. Quel tratto di superstrada è particolarmente martoriato dpresenza di cantieri interminabili.