Libertà di stampa Italia osservata speciale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ladiinè moribonda e l’Europa se ne sta accorgendo. Mentre il governo continua la sua crociata per la nuova egemonia culturale, le associazioni dei giornalisti europee lanciano l’allarme. Ma a Roma fanno orecchie da mercante. L’European Movement International, insieme ad altre organizzazioni, chiede alla Commissione Europea di indagare sullo stato delladinel Belpaese. Una richiesta che sa di disperazione, l’ultimo tentativo di salvare il salvabile prima che sia troppo tardi. E cosa fa la Commissione? Temporeggia, rimanda, si nasconde dietro risposte vaghe e promesse di “monitoraggio”. Come se non bastasse, ritarda la pubblicazione del rapporto annuale sullo Stato di diritto. Un caso? Difficile crederlo.