La fuga di notizie di EA FC 25 rivela che la stella inglese sostituirà Erling Haaland in copertina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sito: La finale di Euro 2024 di domenica tra Inghilterra e Spagna vedrà calare il sipario sulla stagione 2023/24. Ma se sei preoccupato di andare a dormire di colpo, non temere, perché avrai a malapena la possibilità di riprendere fiato prima che tutto ricominci. Abbiamo infatti già assistito all’inizio della Champions League 2024/25, mentre molte squadre sono tornate per la preparazione pre-campionato e anche la Fantasy Premier League si sta preparando per la nuova stagione. Non passerà molto tempo prima che arrivi il nuovo capitolo di un altro classico annuale, dato che la nuova versione di EA Sports FC è pronta a uscire non appena inizierà la nuova campagna e potremmo già avere un’idea di chi apparirà in. VIDEO: Perché l’Inghilterra FINALMENTE ha fatto bene contro i Paesi Bassi L’anno scorso l’attaccante del Manchester Cityè apparso sulladi FC 24, la prima puntata del primo gioco di EA Sports nell’era post-FIFA.