La crisi del commercio locale | Serve una strategia di rilancio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sarzana, 12 luglio 2024 – Si allunga l’elenco di chi, a nome di associazioni, sindacati e forze politiche (anche di maggioranza), ritiene che a Sarzana sia necessaria unadiper il. Lo pensano anche Alessandro Pontremoli e Giulia Coloru, presidente e c onsigliere direttivo dellaConf. L’insediarsi di nuovi centri commerciali riflette un trend nazionale – è la premessa – ma Sarzana, insieme all’intera Provincia della Spezia, presenta una densità di media e grande distribuzione sproporzionata rispetto al numero di abitanti, soprattutto se confrontata col resto della Liguria. Occorre aiutare ildi vicinato. «Occorre realizzare una serie di collegamenti con il centro storico e la variante, oltre a un sistema parcheggi a costo zero, quantomeno per la prima ora, in modo da incentivare l’afflusso di persone – spiega Pontremoli –.