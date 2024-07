La bandiera del Pakistan sull’Abbazia di Westminster non è stata issata perché il sindaco di Londra ha genitori pakistani

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il 28 marzo 2024 è stato pubblicato su Facebook lo screenshot di un post di X in cui si legge: «questa settimanadimessa ladel. per chi non lo sapesse, ildi, èo». Nel post di X si intravede la guglia di un’abbazia sulla quale èunaverde. L’utente di Facebook commenta a sua volta il post con le seguenti parole: «Ormai è troppo tardi l’europa è nelle loro mani. E i coglioni ancora parlano di “proteggere le minoranze”». Secondo chi condivide il post, il fatto che ladelsiasuè un atto politico deldi, che sarebbeo. Il riferimento è alla teoria del complotto Eurabia sull’invasione degli arabo-musulmani in Europa.