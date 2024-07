Grindr lancia l’accesso in-app alla salute sessuale e alle risorse per la sicurezza in 30 Paesi di tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 12 luglio 2024)for Equality collabora con varie nuove organizzazioni per offrire a milioni di utentiinilaccesso diretto adifondamentale e di test per l’HIV LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Inc. (NYSE:GRND), il principale social network per la comunità LGBTQ+, oggi ha annunciato un sodalizio con diverse organizzazioni perrein-app adiper i suoi utenti in 30diil. Il programma di ampia portata è guidato dafor Equality, l’iniziativa a impatto sociale dell’azienda. Gli utentiin 30, compresi Brasile, Kenya, Spagna e Namibia, ora possono accedere a queste importantissimedidirettamente tramite un side drawer (cassetto laterale) sulla schermata iniziale dell’applicazione, accedendo a informazioni localizzate e in tempo reale su questioni per loro più rilevanti.