Giacomo Bozzoli trovato grazie a un’intercettazione | Sono a Brescia E ora si cerca il complice

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nelle prime ore di giovedì 11 luglio un sistema capta una comunicazione frae una persona della sua cerchia. Il numero, la cella da cui è partita; è la rivelazione che il latitante è rientrato e che si trova nelno. Nel primo pomeriggio le immagini di una telecamera nei pressi di Soiano del Garda danno la conferma definitiva e così scatta l’operazione che porterà all’arresto, dopo 11 giorni di latitanza, dell’uomo condannato in via definitiva all'ergastolo dalla Corte di Cassazione per l'omicidio dello zio Mario, gettato nella fonderia di famiglia a Mercheno la sera dell’8 ottobre del 2015. Ascoltato dai carabinieri nella serata di giovedì l’ormai ex latitante ha raccontato di avere scritto e impostato dalla Spagna due lettere con lo stesso testo (non ancora pervenute ai destinatari) a magistratini, uno della procura e l’altro del tribunale.