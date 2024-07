Deadpool & Wolverine | confermata la presenza di un altro personaggio degli X-MEN

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 12 luglio 2024)ladi unX-MEN Non è un segreto checonterrà molti camei (alcuni confermati, altri ancora solo vociferati). Sembra che possiamo aggiungere unalla lista sempre più lunga di personaggi che faranno la loro comparsa nel film. Nel riportare la notizia dell’ingresso di Sir Patrick Stewart nel cast dell’adattamento del fumetto, Barbaric, al fianco di Sam Clafin, Deadline afferma che “Stewart sarà poi visto riprendere unpopolare, il Professor X, in“. La natura casuale di questa rivelazione potrebbe indicare che gli addetti ai lavori non erano a conoscenza del fatto che il coinvolgimento di Charles Xavier non era ancora stato confermato, e uno scooper ritiene che potrebbero sbagliarsi.