Corsa al riarmo il M5s denuncia | Crosetto vuole comprare 24 caccia Eurofighter Typhoon al costo esorbitante di 75 miliardi

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Meloni promette alla Nato di aumentare la spesa militare italiana e in Parlamento arriva la richiesta didi24 nuovialdi 7e mezzo”. È ladel Movimento 5 stelle all’indomani del vertice Nato a Washington, dove il ministro della Difesa Guidoha firmato con gli omologhi di Francia, Germania e Polonia un’intesa per la produzione di missili cruise con un raggio di oltre 500 chilometri. E dove la premier Giorgia Meloni ha promesso agli alleati il 2% del pil per le spese militari e l’impegno per la quota del nostro Paese nel fondo da circa 40annunciato dall’Alleanza per Kiev, insieme a F16 e nuove difese aeree. Ma laaldell’Italia non finisce qui.