Caso Morgan Fabrizio Corona pubblica foto di Selvaggia Lucarelli | Guardate come lo baciava

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ildi stalking compiuto dacontro la sua ex fidanzata Angelica Schiatti, oltre a finire in tribunale, sta provocando polemiche infinite nel mondo dei cosiddetti vip. Quasi tutti i commentatori si schierano giocoforza contro il cantautore, visti anche i messaggi minacciosi e crudeli contro la ex che stanno spuntandofunghi. Ma c’è chi,spesso gli capita, decide di andare controcorrente e di difenderlo. È ildell’ex paparazzoche se la prende di brutto con una delle principali accusatrici di: la giornalistauna vecchiain cui i due si baciano appassionatamente. Il suo commento è spietato.Leggi anche:denunciato: stalking e revenge porn contro la ex e il nuovo compagno Calcutta.