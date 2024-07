Calciomercato Inter difesa al galoppo | occhi su Cabal cifre e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il recente infortunio di Buchanan costringe l’a tornare sul mercato per aggiungere un difensore in più alla rosa di Simone Inzaghi. Diversi i nomi che circolano in queste ore, da Bijol dell’Udinese a Ricardo Ridriguez svincolatosi dal Torino. Più complicata, invece, la pista che porta a Hermoso sul quale il Napoli sembra in vantaggio. Nelle ultime ore, l’sta sondando una stuzzicante pista diche porta a Juandell’Hellas Verona.suJuan, giovane centrale classe 2001, 22 presenze nella passata stagione di Serie A, è valutato circa 10 milioni e piace anche alla Juventus. L’potrebbe decidere di affondare il colpo abbassando le richieste del Verona con una contropartita o spalmando su più anni l’acquisto.