Belen Rodriguez passa al Nove | i due programmi che condurrà

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 luglio 2024) Continua la grande campagna acquisti di Warner Bros Discovery per il canalee dopo Fabio Fazio e Amadeus è in arrivo anche. L’argentina ha firmato per la conduzione di duegià esistenti, uno in onda sul canalee l’altro su RealTime. Sulprenderà il posto di Elettra Lamborghini al timone dello show Only Fun – Comico Show; mentre su RealTime prenderà il posto di Giulia De Lellis alla conduzione della seconda edizione di Amore alla Prova – Crisi del Settimo Anno, show sui sentimenti. Entrambi andranno in onda in autunno., le sue parole sulggio a WBD “È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me.