Badminton Giovanni Toti avrà la grande occasione di regalare all’Italia la prima vittoria in un match delle Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)affronterà il numero 1 del mondo, il cinese Shi Yu Qi, nellafase a gironi delalledi Parigi 2024: questo l’esito del sorteggio dei raggruppamenti dei Giochi, andato in scena quest’oggi a Kuala Lumpur, in Malesia. L’azzurro è stato inserito nel Girone A, che conta tre atleti:ha comunque una ghiottaper riuscire alain unalle, in quanto nel medesimo raggruppamento dell’italiano si trova anche l’atleta del Suriname, Soren Opti. Quest’ultimo ha usufruito di una quota universale per avere accesso ai Giochi nel singolare maschile, ed è attualmente il numero 273 del mondo, mentrenell’ultimo aggiornamento del ranking BWF si attesta al numero 80.