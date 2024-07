Argentina-Colombia finale Copa America | Messi per un altro titolo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Continuare a vincere titoli, dopo la Coppa del Mondo, da una parte. Mettere a referto il secondo successo in(il primo e unico nel 2001) scrivendo una pagina incredibile della propria storia calcistica. I favoriti dell’e campioni in carica della competizione, guidati da Lionel Scaloni, affronteranno ladi Néstor Lorenzo, vera e propria scheggia impazzita di questa manifestazione. Albiceleste contro Cafeteros nella finalissima della competizione continentale più importante. La compagine di Lionelha sconfitto in semiil Canada grazie alla vittoria per 2-0, Luis Diaz e compagni hanno invece sconfitto di misura il più quotato Uruguay staccando il pass per questo appuntamento. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le probabili formazioni e dove sarà possibile assistere in tv alla partita.