Alcaraz favorito Medvedev cerca un’altra impresa | chi sarà l’anti-Nole a Wimbledon?

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sembrava tutto apparecchiato per un altro capitolo della rivalità Sinner-, il secondo consecutivo a livello Slam dopo quello dell’ultimo Roland Garros, e invece Daniilha deciso di fare il guastafeste. E sicuramente Jannik non era al meglio fisicamente, ma questo non toglie nulla alla masterclass del russo, che si conferma un animale da Slam (tutti tranne Parigi) e si conferma soprattutto uno dei migliori al mondo su erba, una superficie che non si posa particolarmente bene con il suo gioco ma sulla quale ha imparato a giocare. Oltre alle tre finali raggiunte in carriera (Maiorca vinta, Hertogenbosch e Halle perse), questa è la sua seconda semifinale consecutiva ai Championships. Ancora una volta partirà s– e non potrebbe essere altrimenti visto che sfida il campione in carica, colui che ha vinto l’ultimo Slam e colui che l’ha sconfitto lo scorso anno a, sempre in semifinale – ma se c’è una cosa che il match con Sinner ha ribadito è chenon va sottovalutato.