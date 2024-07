Un sogno per papà | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 luglio 2024) Unper: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, giovedì 11 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Unper(Fourmi),del 2018 diretto da Julien Rappeneau. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il piccolo Theo (Maleaume Paquin), desidera rendere il padre Laurent (François Damiens), orgoglioso di lui. L’uomo non ha un lavoro, è separato e a volte alza un po’ troppo il gomito. È per questo che il ragazzo, forse un po’ troppo maturo per la sua età, cerca di eccellere nell’unico hobby che ha in comune con Laurent: il calcio. Theo gioca con la squadra della loro cittadina, provando in ogni match di portare a casa qualche successo sportivo per rendere fiero suo padre. Ma Theo è convinto che qualche goal nelle partite non può risollevarlo e decide quindi di inventare una piccola bugia : racconta di essere stato scelto tra le file giovanili dell’Arsenal.