Tour de France Ballan | Pogacar ha sottovalutato Vingegaard E nella terza settimana potrebbe pagare

(Di giovedì 11 luglio 2024) A conclusione dell’undicesima tappa delde(la Evaux-les-Bains – Le Lioran di 211 km) vinta per Jonas(la prima vittoria dopo l’incidente del 4 aprile in Spagna, ndr) abbiamo raggiunto telefonicamente l’ex campione del mondo Alessandro: “E’ stata una gran bella tappa, ci si aspettava unun po’ più brillante nel finale ma ho trovato unsopra le aspettative, perché in tanti si aspettavano una condizione diversa da parte del danese che invece sta andando forte ed è in crescita. L’unica incognita può essere il fatto che non essendosi preparato al meglio può capitare la giornata nera, ma dopo oggi il morale sarà a mille“. La vittoria dipuò cambiare l’inerzia di questo? “Una vittoria come questa dà sicuramente molto morale sia a lui che alla squadra perché sanno che stanno lavorando per un ragazzo che può ambire alla vittoria del